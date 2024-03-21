القومي للمرأة: نحلم بالمزيد من المناصب الوزارية

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن أحلام المرأة المصرية تطورت في الجمهورية، وأن المرأة تحلم بالمزيد من المناصب الوزارية، وأن يكون لها زيادة في التمكين الاقتصادي في سوق العمل، وأن يكون هناك استكمال حزمة تشريعات منصفة بقانون الأحوال الشخصية والعمل.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة، في كلمتها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، أن الجميع يحلم بـ مليون نورة، وفقة لـ مبادرة نورة التي تم أطلاقها في المحافظات.

وأشارت إلى أن المحروسة ستظل أرض الوطن وبيت المحتاج، ونقول لنساء وأطفال غزة في فلسطين الحبيبة الجبر من الله إذا جاء تأخر، لا يأتي عاديًا ولكن يأتي مزلزل وقالب.