اعتقال 25 فلسطينيا في الضفة الغربية



أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم (25) فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، والقدس.

فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، نابلس، وبيت لحم.

فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال "الإسرائيلي" قتل أكثر من 100 شهيد في 8 مجازر ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" 8 مجازر خَلَّفت أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد.

ويهدف الاحتلال من وراء عمليات القتل والمجازر بحق الباحثين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية إلى تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التداعيات الخطيرة لذلك، وكذلك يهدف إلى محاولات لنشر الفوضى والفلتان الأمني والفراغ الإداري في قطاع غزة، غير أن ذلك فشل فشلاً ذريعاً بالتزامن مع حالة الإدراك والوعي الشعبي لمخططات الاحتلال بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة .

وأعرب المكتب عن أشد عبارات الاستنكار والإدانة للإرهاب "الإسرائيلي" ولجرائمه المستمرة ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

وادان كذلك بأشد العبارات الاصطفاف الأمريكي وبعض دول الغرب إلى جانب الاحتلال في هذه الحرب والانخراط فيها، ونحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال نفسه المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة بحق الباحثين عن الغذاء والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

ودعا الإعلامي الحكومي بغزة المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر إلى إدانة جرائم الاحتلال المتتالية، مطالبا بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف حرب التجويع، ووقف المجازر بحق شعبنا الفلسطيني والمدنيين والأطفال والنساء.