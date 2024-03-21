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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف ينقذ الصيام صاحبه يوم القيامة.. داعية يوضح

صدى البلد

قال الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف ان هناك عبادات خصها الله عز وجل بالذكر وهذا لعظم منزلتها ومقامها ، ومن هذه العبادات الصيام ، وهذا لسبب أن الصيام العبادة الخفية التي تكون بين العبد وربه فقط ولا يعلم بها أحد ، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) . 

 

وأضاف النواوي خلال برنامج ( نصائح للصائمين ) عبر صفحة "صدى البلد" بالفيسبوك قائلا: أن هذا الحديث يجعل الناس تتسابق على عبادة الصوم بل وتتقن هذه العبادة ، لافتًا الى  ان الصوم العبادة الوحيدة التي أجرها سر خفي بين العبد وربه وإذا أخفى الله أجر عبادة من العبادات فاعلم أنها عظيمة. 

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وأوضح النواوي أن  الصيام هي العبادة الوحيدة التي يهجر فيها الإنسان المحرمات دون توجيه من أحد حتى لا يفسد الصوم .

 

وتابع : النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضل الصيام أنه جٌنة أي حماية ووقاية من العذاب ، فيأتي الصيام يوم القيامة وانت بمفردك وتحتاج ولو للسنة واحدة ،  ويقول يارب منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ، ويوم القيامة  يكرم الله الصائمين فيخصص لهم باب يدخلون منه إلى الجنة اسمه باب الريان . 

 

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قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن المجنون غير مكلف شرعًا بالصوم، ومن فقد عقله أثناء الصيام.

وأضاف «ممدوح» خلال لقاء سابق له ، أن من نام من أول الفجر إلى بعد المغرب لم يصح صومه وعليه القضاء وليس عليه إثم، أما إذا استيقظ قبل المغرب بدقيقة فصومه صحيح.

وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية: أن من تسحر ثم نام عند الفجر، ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب فصومه غير صحيح، أما إذا استيقظ قبل المغرب بدقيقة فصومه صحيح.

يذكر أن الإمام النووي رحمه الله قال في المجموع: إذا نام جميع النهار وكان قد نوى من الليل صح صومه على المذهب، وبه قال الجمهور، وقال أبو الطيب بن سلمة وأبو سعد الإصطخري: لا يصح، حكاه البندنيجي عن ابن سريج أيضا، وأجمعوا على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه.

دار الإفتاء الصيام الصائمين الفجر فضل الصيام

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