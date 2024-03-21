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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لمن يريد مضاعفة ثواب الصيام.. داعية ينصح بهذه العبادة

صدى البلد

قال الشيخ محمود الزناتي من علماء وزارة الأوقاف  إن قراءة القرآن في رمضان لها مذاق خاص في شهر رمضان ، فلو أن الإنسان منا لم يقرأ القرآن في رمضان فمتى سيقرأ ، وإذل لم نتدبر القرآن في رمضان فمتى سسنتدبر ، والقرآن نزل في شهر رمضان وشهر رمضان هو شهر القرآن.

 

وأضاف الزناتي خلال برنامج " نصائح للصائمين " المذاع عبر صفحة صدى البلد الرسمية بالفيسبوك ،قائلا: النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الصيام وقراءة القرآن فقال : " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم  القيامة ،، فيقول الصيام يارب منعته الطعام والشارب والشهوات في نهار رمضان فشفعني فيه ، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه ".

وأوضح الزناتي : أنه يجب على الصائم أن يستغل كل دقيقة أثناء الصيام سواء في البيت أو في الطريق للعمل او في الصلاة بأن يقرأ القرآن الكريم ويتدبر معانية فالحسنة بعشر أمثالها فكل حرف بحسنة والحسنة بعشرة فما بالك لو قرأت القرىن الكريم كله وجعلت هدفك ان تختمه ولو مرة واحدة في رمضان وإن أكثرت فحسنا فعلت ، فلنغتنم ما تبقى من رمضان ونسارع في قراءة القرآن ونخصص وقت يوميا لذلك، حتى بعد انتهاء رمضان لنكون من الفائزين ومن المقبولين. 

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احترس.. أمران ينقصان من أجر الصائم

قال الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف إن اتقان العبادة أمر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الصيام هو العبادة التي نقوم بها هذه الأيام المباركة ، فيجب ان نحرص على تقديمه الى الله خاليا من الأخطاء أو بشكل أدق خاليا من مفسدات الصوم.

وأضاف النواوي  خلال برنامج " نصائح للصائمين " المذاع عبر صفحة "صدى البلد" الرسمية بالفيسبوك، هناك أخطاء شائعة يقع فيها بعض الصائمين بدون قصد، أول هذه الأخطاء هي النوم  طوال النهار في رمضان حتى لا يشعر بمشقة الصيام فهذا الشخص صيامه مقبول ولكن حرم نفسه من أجر عظيم  لأن كل لحظة تمر على الصائم بالجوع والعطش لها ثواب عظيم عند الله عز وجل، باستثناء أصحاب الأعمال  التي تحتاج الى العمل ليلا والنوم بالنهار.

وتابع النواوي: الخطأ الثاني الذي يقع فيه بعض الصائمين وهو ان الشخص يصوم عن الطعام والشراب ولا تصوم جوارحه عن المحرمات فيجب ان تغض بصرك عن المحرمات، وتمسك لسانك عن التحدث في الأعراض والتلفظ بالسباب وما يؤذي الناس .

وأوضح النواوي ان الحسنة في الصيام مضاعفة فيجب الحرص عليها ، لأن السيئة أيضا كذلك مضاعفة ، فلنحرص على ان يكون صيامك كاملا غير منقوص الأجر . 

قراءة القران شهر رمضان الصيام

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