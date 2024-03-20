هل الإفطار على سيجارة يضيع الثواب أم يبطل الصيام.. أمين الإفتاء يجيب

أكد الشيخ علي فخر أن التدخين حرام شرعا لما فيه من إهلاك البدن والمال وأن الصيام عبادة.

وأضاف أمين الفتوى أن من السنة النبوية الشريفة ان يفطر الصائم على تمر أو ماء فلا ينبغي للصائم بعد أن يتقرب إلى الله تعالى بعبادة الصيام أن يخرج منها بما حرم الله تعالى.

وأكد فخر أنه يجب على الصائم أن يخرج من عبادة الصوم بما ورد في السنة المطهرة حتى يصل العبادة بالطاعة فهذا بخلاف أن يصل العبادة بمعصية.

وحذر أمين الفتوى من يفطر على سيجارة في رمضان: "عليه أن يتحمل إثم المعصية".



جدل فقهي حول ممارسة هذه الرياضة أثنغء الصيام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن السباحة والغوص في نهار رمضان، محل اختلاف بين الفقهاء.

وأوضح «جمعة»، خلال مقطع فيديو له نشر عبر صفحته الرسمية عبر موقع «يوتيوب»، أن السباحة في رمضان لاتفقد الصائم صومه وفقا لأحد مذاهب الفقه، فهو لا يجوز عند الشافعية، لكننا نختار مذهب من أفتوا بجوازه للتيسير على المواطنين.

من جانبه ، أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز السباحة في نهار رمضان، ولا تفسد الصيام، ولكن ينبغي للسباح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه.

وأضاف «ممدوح» فى إجابته عن سؤال «هل السباحة أثناء الصوم تبطله؟»، أن مجرد نزول الماء ليس مبطلا للصوم، فالذي يبطل الصوم وصول الماء للجوف ودخول الماء للأنف ثم تدخل للجوف، ولكن تحفظا واحتياطا لو استطعت أن تأجل السباحة فافعل ذلك وإن لم تستطع فانزل الماء وكن محتاطا فالسباحون يضعون سدادات فى أنفهم حتى لا تدخل الماء فىيها ويستطعون أن يتدربوا من غير دخول الماء للجوف.

وأشار إلى أن أهل العلم اختلفوا في حكم السباحة أثناء الصوم: القول الأول: رأى جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية، ببطلان صومه، والقول الثاني: عدم البطلان، وهو قول لبعض التابعين، ووجه عند الحنابلة اختاره العلماء المعاصرون.