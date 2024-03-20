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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

يفضل عدم وضع العطور أثناء الصيام لهذا السبب.. علي جمعة يكشف عنه

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز استعمال العطر أثناء نهار رمضان ولا يفسد الصيام.


وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن الفقهاء رأوا قديما أن وضع العطر في رمضان مكروه وليس حراماً، ودعوا الناس إلى التقشف والمواءمة مع الصيام لأننا تركنا الشرب والأكل والمباح.


وأوضح  المفتي السابق، أن وضع العطر في رمضان جائز ولكن تركه أولى وأفضل، منوهًا بأن بعض الناس لا يستطيع الابتعاد عن العطر لظروف العمل فلا بأس عليه من وضعه وأن يقلل من كمية الطيب.

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حكم صيام من استيفظ بعد الظهر على جنابة 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “ما حكم من كان على جنابة ولم يغتسل إلا بعد الظهر هل يصح صومه؟”.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن صوم هذا الرجل والمرأة صحيح، ويجب الاغتسال لكل منهما فور الاستيقاظ أو بعد أذان الفجر حتى يتمكن من أداء الصلاة.

وأشار إلى أنه يجوز للإنسان تأخير الاغتسال من الجنابة إلى ما بعد أذان الفجر ويكمل صومه ولا حرج في ذلك وصومه صحيح، إلا أنه يجب عليه الاغتسال لأداء الصلوات المفروضة وعدم تفويتها.

حكم النوم على جنابة حتى الصباح
تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول: "ما حكم النوم على جنابة حتى الصباح؟".

وأجاب مجمع البحوث عبر “فيسبوك”: “إن من السنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، لكن الأولى أن لا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء كوضوئه للصلاة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة. متفق عليه”.

وعن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ ". رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

 

 

استعمال العطر الصيام علي جمعة

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