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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الشات بين الشاب والفتاة عبر مواقع التواصل يؤثر في ثواب الصيام؟

هل الشات بين الشاب
هل الشات بين الشاب والفتاة عبر مواقع التواصل يؤثر في ثواب ال

أكد الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الحديث مع النساء على مواقع التواصل الاجتماعي ممنوع شرعًا، لكنه لا يفسد الصوم ولا يختص هذا المنع برمضان فقط.

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وأضاف “شاهين” لـ"صدى البلد" أن دردشة الرجال مع الرجال، أو النساء مع النساء لا شيء فيه، ما خلا عن الكلام المحرم، ولا يؤثر على الصيام، ولا يجرحه، إلا أن فيه مضيعة لوقت الصائم في رمضان، واشتغالا عن العبادة، وتفويتا لخير عظيم، وفضل كثير في هذا الشهر المبارك، لا سيما إذا كثر.


وأوضح أن المنع من ذلك عام في جميع الأحوال، وإن كان في رمضان أشد منعًا، لما لـ رمضان من حُرمة، ولأن الصائم أولى من غيره بأن يجتنب ما نهى الله عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.. وإن كانت تنقص أجره وتذهب ثوابه، لكن لا يلزم منها قضاء الصوم، لأن المعاصي لا تفسد الصوم في قول عامة العلماء، وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم كابن حزم.

أفضل دعاء للرزق قبل الإفطار 

 اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. 

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.  

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اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

 (دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت). 

(لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم).

أفضل سورة تجلب الرزق 

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يداوم على قراءتها في صلاة الفجر، وقد أوصت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها النساء بقراءتها، لما لها من فضل عظيم، وأجر كبير.

ويمكن القول أن أفضل سورة تقرأ بعد الفجر للرزق ، هي سورة الواقعة لما ورد من فضائلها، أن مداومة قراءتها بتفكر وتدبر آياتها، تمنع الفقروالفاقة، وتجلب الرزق، وتمنع البؤس، حيث قد سميت بسورة الغنى، كما أن من داوم على قراءتها لم يكتب من الغافلين، لما فيها من ترهيب وذكر لأهوال القيامة والحساب والعقاب والاحتضار، فلا تترك من يقرؤها فرصة أن يكون غافلا أبدا، ما رواه ابن دقيق العيد عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال أبو بكر: يا رسول الله أراك قد شبت؟ قال: «شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون»، لما ورد في هذه السور من التخويف من عذاب الآخرة، وذكر صفات الجنة.

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