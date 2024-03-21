التخطيط: 33 ألف موظفة مستفيدة من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية اهتمت ببناء القدرات الرقمية للسيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33 ألف موظفة.

وقالت "السعيد"، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024، بحضور الرئيس السيسي وقرينته: "أدى تفعيل مشاركة المرأة فى التطوير المؤسسي إلى ارتفاع نسبة الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة نحو 51%، منهم 26% على درجات قيادية و23% من مساعدي الوزراء".



وأضافت: "نجحنا في بناء قدرات 300 سيدة من مختلف المحافظات، تأهل من بينهن 50 سيدة متميزة للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدم بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في إيطاليا".