السيسي يوجه بإنشاء متحف لحفظ تراث المرأة المصرية بالعاصمة الإدارية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المرأة المصرية هي المساهم والشريك المعطاء بهذا الوطن، لآن المرأة هي من قامت بالتربية.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، أن المرأة هي أم الشهيد، وهي الحارس الأمين على الهوية المصرية، والدرع الواقي من أى محاولة النيل من هذا الوطن.

وأوضح أنه يطالب الحكومة بتشجيع الاقتصاد الرقمي، لانه يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد، ويتيح فرص العمل، ويحقق التوازن بين العمل والأسرة، وأن يتم توفير الدعم للمرأة لعمل المشروعات.

وأوضح أنه يكلف الحكومة بإنشاء متحف للمرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية، وتوثيق تمكين المرأة، وأن هذا المتحف يكون في العاصمة الإدارية.