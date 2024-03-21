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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيسي يوجه بتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية

صدى البلد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلا: «كل عام وأنتم طيبين جميعا، أدام الله علينا وعلى الأمة بالخير واليمن والبركات».

وأضاف الرئيس خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية: «نحتفل اليوم بتقليد سنوي متجدد لسيدات مصر العظيمات»، موجّها تحية إجلال وتعظيم لكل امرأة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها.

وتابع أنّ المرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، دون تمييز، وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة، لافتا بأن ذلك يوفر فرص عمل جديدة للمرأة، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي.

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