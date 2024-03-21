عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

500 جنيه لا تناسب.. السيسي يعلن خبرًا سارًا للسيدات في يوم المرأة المصرية|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ردّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سيدة مُسنة تقول له «بنحبك يا ريس»، وقال لها «وأنا بحبكم قوي». 

وقال الرئيس السيسي، في كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، إن الدولة تعمل على حماية حقوق المرأة، وأنه لولا الضغط على الحكومة، لـ قلت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بـ إضافة مبلغ أكثر من 5 مليارات جنيه. 

وأوضح أن مبلغ 500 جنيه الذي تحصل عليه المرأة التي تركها زوجها، لا يناسب، وأن ضعف هذا المبلغ، أو وصوله لـ ثلاث أضعاف، هل سيكون مناسبًا لزوجة تركها زوجها بمفردها.

وأشار إلى أن "بلاش نضيّع الأسر، وعلى كل رجل أن يُحافظ على أسرته، وإن دا كلام لا يزعل أحد".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

ترشيحاتنا

نماذج يحتذى بها.. ختام فعاليات مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حافظ على المرأة وصان كرامتها كونها عصب المجتمع

لوقف العدوان ضد غزة.. اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن

الاتحاد الدولي يجري حوارا مع أحمد حجازي قائد منتخب مصر

الرئيس السيسي مداعبًا سيدات مصر: "متحطوش سكر كتير على الكنافة علشان الأزمة"

رمز العطاء والحب والتضحية.. إدارة الحوار الوطني عن الأم المصرية في يومها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

فيديو

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ