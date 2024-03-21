500 جنيه لا تناسب.. السيسي يعلن خبرًا سارًا للسيدات في يوم المرأة المصرية|فيديو

ردّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سيدة مُسنة تقول له «بنحبك يا ريس»، وقال لها «وأنا بحبكم قوي».

وقال الرئيس السيسي، في كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، إن الدولة تعمل على حماية حقوق المرأة، وأنه لولا الضغط على الحكومة، لـ قلت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بـ إضافة مبلغ أكثر من 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن مبلغ 500 جنيه الذي تحصل عليه المرأة التي تركها زوجها، لا يناسب، وأن ضعف هذا المبلغ، أو وصوله لـ ثلاث أضعاف، هل سيكون مناسبًا لزوجة تركها زوجها بمفردها.

وأشار إلى أن "بلاش نضيّع الأسر، وعلى كل رجل أن يُحافظ على أسرته، وإن دا كلام لا يزعل أحد".