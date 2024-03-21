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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد.. تحقيقات أمن الدولة تكشف بالدلائل تزوير إقامات عناصر الإخوان في الخارج

تزوير وتزييف
تزوير وتزييف

تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان في الخارج، التي حملت رقم 13330 لسنة 2023 جنايات المرج، والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 39 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ تزوير إقامات عناصر الإخوان.

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تحقيقات نيابة أمن الدولة في تزوير إقامات الإخوان

حيث تضمنت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان في الخارج، تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والخاص بفحص مضبوطات مقر شركة النسور الذهبية، والمتضمن بعض النماذج المطبوعة لبيانات جوازات السفر المضبوطة، ووحدة تخزين خاصة والأحبار الجافة والسائلة المضبوطة.

وثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الخاص بقضية تزور إقامات عناصر الإخوان في الخارج والتي ينفرد موقع صدى البلد بنشره، أن جوازات السفر المضبوطة صحيحة وصادرة من الجهة المنوط بها إصدار تلك الوثائق إلا أنه تم نزع صفحات البيانات المدمجة بالغلاف الأمامي لبعضها ومحاولة نزعها بالبعض الآخر، وأن النماذج المطبوعة لبيانات جوازات السفر المضبوطة جاءت على نمط صفحة بيانات جواز السفر المصري.

وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة وتقرير الطب الشرعي في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان في الخارج، أن تلك المرحلة هي مرحلة من مراحل الإعداد لإنتاج صفحات بيانات مصطنعة لجوازات سفر مزورة وهي مقلدة وفق أسلوب التزييف الكلي وتم طباعتها باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بتقنية الطباعة الليزرية ومن بينهم ما يحمل اسماء نجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر في القضية.

كما تضمن تقرير قسم التزييف والتزوير في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان في الخارج، احتواء وحدة التخزين الخاصة بجهاز الحاسب الآلي المضبوط على ملفات ذات دلالة تزويرية مناظرة للنماذج المضبوطة ومنها صورتين تحمل كل منهما أربعة نماذج لصفحة بيانات جوازي سفر، الأول يحمل اسم نجل المتهم الخامس والثاني يحمل اسم والد المتهم الحادي عشر.

وتبين من تقرير التزييف والتزوير، أن الأحبار الجافة والسائلة المضبوطة من الممكن أن تستخدم في ملئ طابعة ملونة ومحاكاة الأحبار بالنماذج المضبوطة، وآلة كبس يدوي استخدمت في تثبيت العلامات المائية ببعض النماذج المضبوطة لبيانات جوازات السفر المضبوطة،حيث أقر المتهمون من الثالث عشر حتى الثامن عشر بمضبوطات مقر مكتب النسور الذهبية.

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