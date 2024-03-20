قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهمين أثنين في خلية المرج الإرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمحمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 2 متهمين في خلية المرج الإرهابية المعروفة بـ حازمون لجلسة 2 يونيو لاستجواب المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.