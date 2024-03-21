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برلمان

بعد التوجيه الرئاسي

برلمانية: إنشاء متحف للمرأة يؤكد ما وصلت إليه مصر من مساواة بين الجنسين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إنشاء "متحف المرأة المصرية" في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلة:" انه يؤكد للجميع ما وصلت اليه مصر من مساواة بين المرأة والرجل فضلا عن ضمان حقوقها بشكل كامل".

 المرأة المصرية أصبحت شريك أساسي

وأضافت لـ"صدى البلد"، أن المرأة المصرية أصبحت شريك أساسي للرجل في عملية البناء والتنمية التي تقودها مصر في عهد الرئيس السيسي، وفي كل المواقع أثبتت قدرتها وكفاءتها، حتى صارت مبعثًا للفخر والاعتزاز لكل امرأة عربية، قائلةً: "المرأة المصرية هي الأم والأخت والزوجة والأبنة، وهي كل امرأة مكافحة في كل ربوع مصر من أسوان إلى الإسكندرية. أنتم في إيدٍ أمينة".

وقالت نيفين الكاتب: لسنا في حاجة إلى التذكير ما حصلت عليه المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي وبما حققته من نجاحات ومكتسبات غير مسبوقة في تاريخها، بعد أن صار تمكين المرأة المصرية من المسلمات الرئيسية في جمهوريتنا الجديدة، وركيزة أساسية، وهو ما لم يكن يتحقق لولا وجود إرادة سياسية قوية وواعية تؤمن المرأة وبمكانتها في المجتمع، وليس أدل على ذلك من حديث الرئيس السيسي أن المرأة المصرية ليست نصف المجتمع.. بل هي المجتمع بأكمله".

 

وأشارت نيفين الكاتب إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، تسارعت وتيرة حصول المرأة المصرية على المزيد من الحقوق سواء في العمل أو في قوانين الأسرة، أو في برامج المساعدات الاجتماعية لشقيقاتنا غير القادرات في كل ربوع مصر، وليس غائبًا عن الكثيرين منا ما حصلت عليه السيدات في مجال العمل القضائي وقبل ذلك في العمل الدبلوماسي وفي كل ميادين العمل، أصبحت كتفًا بكتف بجانب الرجل من أجل بناء حاضر ومستقبل بلدها.

متحف المرأة العاصمة الادارية السيسي

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