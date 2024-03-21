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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري .. على هذه القنوات

صدى البلد

يشارك الفنان الشاب أحمد داش والفنان عصام عمر فى المارثون الرمضاني بمسلسل “مسار إجبارى" الذى يعرض على شاشة ON وcbc والقناة الأولى ومنصة watch it. 

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا، كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ، ويعرض المسلسل أيضا على منصة watch it. 

أبطال مسلسل مسار إجبارى

ويضم المسلسل عددا كبيرا من الفنانين، ومن أبرزهم: أحمد داش، وعصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

 

 

 

أبطال مسلسل مسار إجباري الفنان عصام عمر رشدي الشامي مسار إجباري مسلسل مسار اجباري

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