عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2024

وزارة العدل
وزارة العدل

يبحث عدد كبير  من المواطنين، عن كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

يمكن استخدام الخدمة التي أتاحتها وزارة العدل على الموقع الالكتروني لها للدخول إلى بوابتها على الانترنت، عبر الرابط الآتي:    

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

وبعد الدخول على الموقع تظهر لك قائمة الخدمات الإلكترونية 4 نوافذ:-

 

  1. الاستعلام عن رول دعوى
  2. الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه
  3. الاستعلام عن رول جلسة
  4. الاستعلام عن موقف دعوى
  5. اختيار الخدمة واستكمال المعلومات المطلوبة

 

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

ويمكن الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في أي مكان او من على الكمبيوتر.

الاستعلام عن رول جلسة

ويمكن الاستعلام عن رول جلسة بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.

الاستعلام عن رول جلسة

 

الاستعلام عن موقف دعوى

ويمكن الاستعلام عن موقف دعوى، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.

الاستعلام عن موقف دعوى

 

الاستعلام عن رول دعوى

ويمكن الاستعلام عن رول دعوى، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية باتباع التالي:-

الاستعلام عن رول دعوى
الاستعلام عن رول دعوى الاستعلام عن موقف دعوى الاستعلام عن وجود استئناف الاستعلام عن رول جلسة الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه الموقع الالكتروني لوزارة العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

وظائف خالية في وكالة الفضاء المصرية

سعر الذهب اليوم 21-3-2024 بمناسبة عيد الأم في رمضان

وظائف خالية في بنك مصر .. قدم الآن

استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2024

اثنان بحد أقصى.. شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

سعر الذهب اليوم 20-3-2024 في رمضان

كيفية استخراج تصريح سفر إلكتروني| الخطوات كاملة

لو جايلك حوالة.. مواعيد عمل البنوك ومكاتب البريد برمضان

ترشيحاتنا

المفتي: يجوز تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان والمسارعة أفضل للصلاة

هل تدخل شوبير لمنع انتقال أبو جبل إلي الأهلي؟ مفاجأة

ماذا قال الرسول ﷺ عند خروجه من مكة المكرمة

خالد الجندي: القرآن الكريم نزل على مرحلتين.. فيديو

معجزة ربانية| توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة والدتها.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا | شاهد

عملاق وثمنه نصف مليون دولار.. حكاية أغرب جاموس تايلاندي ظهر كنجم تليفزيوني|شاهد

قوام ممشوق.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

فيديو

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ