أحمد فهمي: أنا مدمن شراء أحذية.. وطول عمري عيني مليانة

قال الفنان أحمد فهمي، إن لديهم عقدة من شراء الأحذية، مضيفا "عندي عقدة من الاحذية، أنه حينما كبر وبدأ يشتغل تحول إلى مدمن لشراء أحذية.

وأضاف أحمد فهمي خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "وأنا صغير كنا عيلة كبيرة ومرتب والدي كان قليل وكان بيجيب لي جزمة واحدة في السنة للعيد والمدرسة وكنت ألعب بها كرة وكنت بلمعها على طول.. بقيت مدمن جزم وممكن اشتري جزمة عشان عجبتني شكلها وممكن ملبسهاش ولكن طول عمري عيني مليانه وعمري ما كنت ببص لحد".

وتابع أحمد فهمي: "لو معايا ومش معايا أنا تمام واللي بأخذ بالي منه دلوقتي المستقبل عشان مراتي وعيالي واسرتي وبعرف احوش، وبعرف اقسم الفلوس ما بين تحويش ومصاريف وانا شخص كريم وبحب استمتع بحياتي".