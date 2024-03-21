أصالة تواجه أزمة جديدة بسبب أصحاب الأرض

تواجه المطربة أصالة أزمة جديدة بخصوص أحدث أغانيها “أصحاب الأرض“ وهي الأغنية التي تدعم بها شعب فلسطين، فبعد انسحاب إحدى المطربات المعروفين بالمشاركة في الأغنية رغم تسجيل صوتها، وطلبها عدم المشاركة لتخرج الصورة النهائية بصوت اصالة فقط رغم كون العمل معد ليكون ديو غنائي، تواجه أصالة تحدي وتهديد جديد.

الأزمة الجديدة التي تواجهها أصالة، هي إرسال أكثر من انذار لإيقاف الأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهام أصاله بكونها محرضة على القتل وسيتم اغلاق الأغنية، لتتصدر النجمة السورية تريند اليوم عبر تويتر، دعما وحبا لها لمواجهة هذه الأزمة .

أغنية أصحاب الأرض تم الإعداد لها منذ شهرين بعد تخطيط وتفكير كبير من أجل إصدار عمل يناسب حجم القضية الفلسطينية، وهي من إخراج عادل رضوان وبالتعاون مع الشاعر فارس قطري، المعروف عنه دائما انه الشاعر المبكي.