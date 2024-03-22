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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محلل سياسي: الحراك العربي لإغاثة غزة أصبح أكثر وضوحا وتأثيرا حول العالم

صدى البلد

قال أحمد زكارنة المحلل سياسي، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمنطقة الشرط الأوسط للمرة السادسة، تأتي استجابًة للحراك العربي الذي بات أكثر وضوحًا وتأثيرًا على العالم. 

 

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وأضاف المحلل سياسي، خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن زيارات بلينكن المتتالية للمنطقة دون نتائج ملموسة يعني أن وزارة الخارجية الأمريكية تركز على إدارة ملف العلاقات العامة والبروتوكولية لربما أكثر من صناعة القرار.

 

وأوضح أنه يمكننا القول إن زيارة بلينكن تستهدف بحث سيناريوهات الحرب، ببينما مفاوضات الصفقة تتم في الغرف والفرق الأمنية المغلقة، وهو ما يعني أن وزير الخارجية الأمريكي يمكنه أن يناقش الإطار ولكنه لا يملك صلاحيات اتخاذ القرار.

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