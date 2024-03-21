نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين.. الأوضاع في قطاع غزة كارثية.. رسائل مهمة من وزير الخارجية

استعرض وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الأمريكى الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وإليكم اهم تصريحات وزير الخارجية سامح شكري.

سامح شكري: يجب إنهاء التجويع في غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه تم تناول أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وطبيعة العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال لقاء وزير الخارجية الامريكي.

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، :" توطيد العلاقات المصرية الأمريكية يسهم في زيادة الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي ".

وتابع امح شكري:" ركزنا في المباحثات على الأوضاع في قطاع غزة والتأكيد على أهيمة الوصول لوقف إطلاق نار وإطلاق سراح الرهائن وزيادة اعداد المساعدات الإنسانية لمواجهة وضع غير مسبوق في غزة ".

وتابع سامح شكري :" أكدنا على أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين والمقررات الشرعية الدولية".

وأكمل سامح شكري :" يجب إنهاء حالة التجويع في قطاع غزة "، مضيفا:" هناك حوالي مليون و400 ألف فلسطيني في رفح الفلسطينية ويعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، ويجب ألا تقوم إسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية بما يترتب على المزيد من الضحايا ".

وزير الخارجية: ركزنا على ضرورة تجنيب رفح أي مأساة محتملة بتوغل إسرائيلي بري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تم بحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمتحجزين وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي: "اتفقنا على أهمية اتخاذ خطوان ملموسة لزيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة".

وأشار: "كان موضوع غزة الموضوع الرئيسي الذي استحوذ على مشاوراتنا"، متابعا: "بحثنا موضوع حقوق الفلسطينيين وإقامة الدولة المستقلة بناء على حل الدولتين".

وتابع سامح شكري، وزير الخارجية،: "ركزنا على ضرورة تجنيب رفح أي مأساة قد تحصل نتيجة توغل إسرائيلي بري".

سامح شكري: نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين.

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، : "يجب إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين".

وأضاف سامح شكري:"1.4 مليون فلسطيني يعانون كارثة إنسانية في رفح الفلسطينية، والمجتمع الدولي أكد ضرورة تجنب عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

وتابع سامح شكري: "اتفاق عربي أمريكي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، واجتماع مرتقب للخبراء لبحث زيادة المساعدات لقطاع غزة".

وأكمل سامح شكري:" لا مجال لزيادة حجم المعاناة الإنسانية واستمرار الحرب في غزة، ونرفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

أوضاع كارثية.. سامح شكري: مقـتل 22 ألفا من النساء والأطفال بقطاع غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن غزة استحوذت على مباحثات مع نظيره الأمريكي.

وأكد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، أنه تم التأكيد على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإنفاذ دخول المساعدات.

وأوضح وزير الخارجية أنه تم مقتل 22 ألفا من النساء والأطفال، مشددا على إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.

وركز وزير الخارجية على استمرار الحرب وحالة التجويع التي تتم وكذلك معايشة مليون و800 ألف فلسطيني تحت وضع سيئ جدا.

وحذر وزير الخارجية من القيام بأي أعمال عسكرية في رفح، مشيرا إلى أن المباحثات لوزير الخارجية الأمريكي مع كانت فى جميع المجالات والتأكيد على عدم توسيع رقعة الصراع والعمل على الجوانب الإنسانية بإجراءات محددة فى ظل الظروف الاستثنائية.

وأضاف وزير الخارجية أنه تم الاتفاق على لقاء الخبراء لزيادة حجم المساعدات لأنه ليس هناك مجال للهرب واستمرار المعاناة الإنسانية بعيدا عن الانتقام وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67.

سامح شكري: مصر تبذل كل ما بوسعها للحد من العمليات العسكرية بغزة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تبذل كل ما بوسعها من أجل الحد من العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين في غزة .

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "مستمرون بشكل فعال في المشاركة مع الأصدقاء لإنهاء الصراع في قطاع غزة".

وأكمل سامح شكري: "نهتم بالقانون الدولي ويجب حل النزاعات من خلال القنوات الدبلوماسية بناء على المعايير والأسس المتعارف عليها دوليا ".

ولفت سامح شكري إلى أن هناك ازدواجية معايير في التعامل مع أحداث قطاع غزة ".

وتابع سامح شكري: "يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين".