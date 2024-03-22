حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه.. تفاصيل

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 60 مليون جنيه.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.