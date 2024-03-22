تعرفي على الأدوية التي تنتقل من الأم للطفل خلال الرضاعة

نشرت هيئة الدواء المصرية منشور علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك عن الرضاعة الطبيعية.​

واكدت هيئة الدواء المصرية أن ليس بالضروره ان أي دواء موجود في الدم ينقل للطفل من لبن الرضاعة.​



كما أن بعض الأدوية بتظهر في لبن الأم بمستويات منخفضة ولم تشكل أي خطورة حقيقية على أغلب الأطفال.​



-في حالات استثنائية بيكون فيها تركيز الأدوية في لبن الأم كتير.​

لذلك لابد أن نتعامل مع كل دواء بشكل منفرد ونتعرف إذا كان خطر ام لا،

فإن عمر الطفل وصحته بتفرق كتير في درجة تأثره بالأدوية اللي ممكن تظهر في لبن الأم.​

كما أن هيئة الدواء المصرية تنصحك باستشارة طبيبك أو الصيدلي لأنهم مصدر موثوق فيه