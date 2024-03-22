كانت حلقة والكلب آخره يعضني.. حمادة خلال يكشف كواليس مقلب رامز جلال

كشف الفنان حمادة هلال تفاصيل عن حلقته في برنامج رامز جاب من الآخر التي عرضت منذ أيام وبرفقته الفنان أحمد فهمي ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

وقال حمادة هلال إنه لم يكن يعلم بطبيعة المقلب، لكنه متوقع أن رامز جلال سيحضر له مفاجأة، مازحا:" أحمد فهمي كانت مفاجأة حلوة بس خبطني في دماغي".

واستطرد حمادة هلال في مؤتمر صحفي على هامش تصوير مسلسل المداح أسطورة العودة قائلا:" كانت آخر حلقة وحبوا يعملوا حلقة مختلفة وأنا معنديش مشاكل مع حد.. والله ما في مشكلة بيني وبين تامر حسني هوأخويا وربنا يحفظلك ولادك وبيتك وحياتك".

وعلق حمادة هلال على تريند صورته أمام الكلب المشارك في مقلب رامز جلال قائلا:" قعدت أبص عالكلب.. هو شكل الكلب اللي معانا في المسلسل قلت ايه اللي جابه هنا.. وهخاف منه ليه أخره هيعضني".

وكشف حمادة هلال عن أمنيته في تقديم فيلم عن قصة المداح، مشيرا إلى أن تعويذة “لقيناك حابس” ليست حقيقية قائلا:" هنعمل تعويذة نضيع نفسنا".