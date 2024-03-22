عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كانت حلقة والكلب آخره يعضني.. حمادة خلال يكشف كواليس مقلب رامز جلال

حمادة هلال
حمادة هلال

كشف الفنان حمادة هلال تفاصيل عن حلقته في برنامج رامز جاب من الآخر التي عرضت منذ أيام وبرفقته الفنان أحمد فهمي ضمن الموسم الرمضاني الحالي. 

 

وقال حمادة هلال إنه لم يكن يعلم بطبيعة المقلب، لكنه متوقع أن رامز جلال سيحضر له مفاجأة، مازحا:" أحمد فهمي كانت مفاجأة حلوة بس خبطني في دماغي". 

واستطرد حمادة هلال في مؤتمر صحفي على هامش تصوير مسلسل المداح أسطورة العودة قائلا:" كانت آخر حلقة وحبوا يعملوا حلقة مختلفة وأنا معنديش مشاكل مع حد..  والله ما في مشكلة بيني وبين تامر حسني هوأخويا وربنا يحفظلك ولادك وبيتك وحياتك". 

 

وعلق حمادة هلال على تريند صورته أمام الكلب المشارك في مقلب رامز جلال قائلا:" قعدت أبص عالكلب.. هو شكل الكلب اللي معانا في المسلسل قلت ايه اللي جابه هنا..  وهخاف منه ليه أخره هيعضني".  

 

وكشف حمادة هلال عن أمنيته في تقديم فيلم عن قصة المداح، مشيرا إلى أن تعويذة “لقيناك حابس” ليست حقيقية قائلا:" هنعمل تعويذة نضيع نفسنا".

حمادة هلال احمد فهمي الفنان حمادة هلال المداح أسطورة العودة الفنان احمد فهمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

اتخضيت.. أول رد فعل من صفاء أبو السعود على نداء الرئيس السيسي

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وائل الفشني يفتتح برنامج الأوبرا الرمضاني على المسرح المكشوف

الحشاشين الحلقة 11.. جنود حسن الصباح يهزمون جيش السلطان

الحشاشين الحلقة 10.. حصار قلعة آلموت وخطة حسن الصباح لإنقاذ رجاله وأسرته

بعد يومين من طرحها.. تهديدات لـ أصالة بسبب أغنية عن فلسطين

بنحبك أوي.. رسالة خاصة من دينا الشربيني للكابتن محمد صلاح

نور النبوي ينشر الفوضى في إمبراطورية ميم لإجبار والده على إجراء انتخابات منزلية

بطل ليالي الحلمية.. وفاة الفنان محمود الشاذلي

الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يقتل مضحك السلطان والخطر يقترب من آلموت

ترشيحاتنا

رشيدة طليب: يجب إرسال نتنياهو إلى لاهاي وليس الحضور إلى الكونجرس

بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مهمة عن أسعار البنزين والسولار

المكرمات من الرئيس السيسي| مايسة المفتي: الرئيس اتولد ليساعد المرأة المصرية

قرار عاجل ضد المتهمين بغسل 100 مليون جنيه

دعاء يوم الجمعة الثانية من رمضان للمريض.. اللهم رب الناس اذهب البأس

ماهر همام: الكرة المصرية تعاني من مشكلة "التكتيك".. ومنتخب مصر سيفتقد صلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر .. ايتن عامر بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالأبيض الكلاسيك .. حلا شيحة بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في عيد الأم

احذروا التقلبات الجوية.. طبيب يكشف مفاجأة عن فيروس منتشر

كانو هيقعدوا عبد المنصف في البيت|حكاية فيلمين رفضتهما لقاء الخميسي بسبب مشهدين شهيرين

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ