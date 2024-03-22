عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كل أسبوع عفريت.. حمادة هلال يكشف سر تقديم الجزء الرابع من المداح

المداح
المداح

كشف الفنان حمادة هلال سر تقديمه الجزء الرابع من مسلسل المداح رغم رفضه للفكرة من البداية، وذلك في مؤتمر صحفي بكواليس تصوير العمل. 

 

وقال حمادة هلال إن شركة الإنتاج طلبت منه تقديم موسم رابع، ولكنه اشترط وجود فكرة مختلفة، وقرر تقديمه بعدما طرحت فكرة ظهور عفريت أو جن مختلف كل أسبوع. 

 

وكشف حمادة هلال عن رغبة فريق العمل في تقديم قصة مختلفة كل أسبوع، بدأت بالفنان دياب، وبعده حمزة العيلي، ومن المقرر ظهور سهر الصايغ خلال الحلقات المقبلة. 

 

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

حمادة هلال أحمد سمير فرج الجزء الرابع من المداح الجزء الرابع من مسلسل المداح mbc مصر الفنان حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

التنفيذ 3 فجراً .. أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والمازوت الجديدة

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

أحمد سعد يتحدث عن شقيقه العالم وكواليس دراسته باليابان|فيديو

خرمت وداني.. أحمد سعد يرد لأول مرة على ارتدائه حلق

مراحل تصميم وتصنيع أسلحة مسلسل الحشاشين

صلة رحم الحلقة 12.. زواج إياد نصار وأسماء أبو اليزيد

مشهد مؤثر بين دينا فؤاد وأحمد العوضي يلقى إعجاب رواد مواقع التواصل

أصالة تواجه أزمة جديدة بسبب أصحاب الأرض

إبرام سمير: أستكمل مسيرة والدي في خدمة المرضى

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. الكشف عن القـ.اتل الحقيقي لأحمد فؤاد سليم

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير وصاروخين باليستيين للحوثيين في اليمن

دعاء ثاني جمعة فى رمضان بإسم الله الأعظم.. ردده طول اليوم يستجاب لك

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

سورة تمنع الفقر وتوسع الرزق في رمضان.. أوصى النبي بقراءتها

بيان مهم من إدارة الحوار الوطني بشأن قضية التمويلات الخارجية

من أجل دعم الخبز| ماذا حدث في أسعار البنزين؟.. وتحريك السولار والبوتاجاز لأول مرة منذ فترة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من أمهم.. بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

أوفر وأرخص من الجاهز.. طريقة عمل الفسيخ للعيد

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ