كل أسبوع عفريت.. حمادة هلال يكشف سر تقديم الجزء الرابع من المداح

كشف الفنان حمادة هلال سر تقديمه الجزء الرابع من مسلسل المداح رغم رفضه للفكرة من البداية، وذلك في مؤتمر صحفي بكواليس تصوير العمل.

وقال حمادة هلال إن شركة الإنتاج طلبت منه تقديم موسم رابع، ولكنه اشترط وجود فكرة مختلفة، وقرر تقديمه بعدما طرحت فكرة ظهور عفريت أو جن مختلف كل أسبوع.

وكشف حمادة هلال عن رغبة فريق العمل في تقديم قصة مختلفة كل أسبوع، بدأت بالفنان دياب، وبعده حمزة العيلي، ومن المقرر ظهور سهر الصايغ خلال الحلقات المقبلة.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.