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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالفيديو .. محمد أسامة يطلق "حسك فى الدنيا" إحتفالا بعيد الأم

محمد اسامة
محمد اسامة

أطلق الطفل الموهوب محمد أسامة الشهير ب " الغزالة رايقة" اغنية جديدة لعيد الأم بعنوان "حِسك في الدنيا".

"حسك فى الدنيا" كلمات أحمد جابر لحن محمد شحاتة توزيع  محمود صبرى ومكس وماستر ياسر أنور وإنتاج تامر عبد المنعم Pmg .


وتقول كلمات الأغنية: " مهتمه بتفاصيلي  ..
اكتر واحده بتدعيلي .. صاحبتي وحبيبتي وامي اللي بدعوتها الخير بيجيلي .. من اول يوم ليا .. حبك كان مولود فيا ..احساس اكبر بكتير من اني اقدر اقولو في اغنية .. ربنا يباركلي في عمرك ويخليكي .. يا ست الناس
ويقدرني اني اشيلك جوه عنيا وفوق الراس ..
اللي امه في ضهره حقيقي بيته لايمكن يبقي ازاز  .. طول مانا شايفك مرتاحة الايام بتكون زي الفل ..حِسك في الدنيا يا امي .. دي اجمل نعمه يا ست الكل ..مين غيرك كان هيقولي اتفضل ذاكر يلا و كُل .. حنيه ايه اللي أوصفها 
قدام العظمة اللي شايفها .. لو اطول اديلك من عمري ..والله ما هتردد ثانية  .. الناس لو قالت متربي .. ده بسببك انتي يا روح قلبي ..طول مانتي بخير انا مطمن ..مش عايز حاجه من الدنيا.

وكان محمد أسامة قد أطلق"حد من جيلك"  كلمات سامح فرج لحن محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج تامر عبد المنعم pmg .


كما شارك  في فيلم "حمص وحلاوة" مع المطرب الشعبى محمود الليثى للمخرج الراحل أحمد البدري حيث قدم  أسامة و الليثي الأغنية الدعائية للفيلم والتى تحمل عنوان " يا صغننة" وحصدت ردود افعال إيجابية بمجرد طرحها على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن محمد أسامة شارك في في فعاليات "تحيا مصر" مؤخرا  تضامنًا مع فلسطين"، التي أقيمت في إستاد القاهرة الدولي وقدم  على المسرح أغنية "كنت هنا" التى تستعرض مأساة الأطفال الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي.

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IMG-20240322-WA0074
IMG-20240322-WA0073
IMG-20240322-WA0073

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