عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا.

أما خلال ساعات الليل، يظل الطقس بارد في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع، حيث تسجل القاهرة الكبرى 21 درجة وجنوب البلاد يسجل 27 درجة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 25 إلى 26 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 22 إلى 23 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 29 إلى 31 درجة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات السريعة، الذي يشهدها فصل الربيع، حيث تحدثًا تغيرات واضحة ما بين ليلة وضحاها، ما بين الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة ثانية، وناشدت المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة لحين استقرار الأجواء.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

ترشيحاتنا

لإجراء محادثات لوقف العدوان.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى تل أبيب اليوم

استخدم الفرن و الميكروويف ووفر في فاتورة الكهرباء

تعرف على التحركات الأخيرة لـ عبدالحليم علام قبل انعقاد انتخابات المحامين

7 مليارات دولار استثمارات.. إنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية في جرجوب

ظاهرتان جويتان..الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل| تفاصيل

لن تندم على شرائه.. مواصفات وسعر هاتف OnePlus Ace 3V

سفرة رمضان| طريقة عمل فتة الكفتة بمذاق لا يقاوم

كلاكيت تاني مرة..زوج كيم كاردشيان المثير للجدل يقيم حفلا بسقارة في هذا الموعد

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ