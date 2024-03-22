الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا.

أما خلال ساعات الليل، يظل الطقس بارد في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع، حيث تسجل القاهرة الكبرى 21 درجة وجنوب البلاد يسجل 27 درجة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 25 إلى 26 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 22 إلى 23 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 29 إلى 31 درجة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات السريعة، الذي يشهدها فصل الربيع، حيث تحدثًا تغيرات واضحة ما بين ليلة وضحاها، ما بين الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة ثانية، وناشدت المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة لحين استقرار الأجواء.