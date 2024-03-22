معركة الليل..بيتر ميمي ينشر كواليس تصوير أضخم موقعة في دراما رمضان 2024

حرص المخرج بيتر ميمي على مشاركة جمهوره وجمهور مسلسل الحشاشين كواليس تصوير واحدة من اضخم معارك هذا الموسم ضمن مسلسلات رمضان وهي معركة الليل.



ونشر بيتر كواليس تصوير المعركة مع تقديم الشكر لكل من ساهم فى هذة المعركة من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب بيتر على صفحته قائلا: معركة الليل فى مسلسل الحشاشين



50 ستانت (مصر) كابتن عبداللاه- كابتن عزب

15 ستانت للخيل (بلغاريا) كابتن كالا

170 فنان جرافيكس (مصر) تريند

15عامل للحرائق (مصر) هانى مغربي

كونسيبت ارتيسيت (مصر) محمود رخا

ستورى بورد (مصر) شعراوى

3 شهور لتدريب الممثلين

شهر لتدريب الخيول (القفز والسقوط) نزلة السمان.





مسلسل الحشاشين

تصدر مسلسل الحشاشين قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة watchit خلال الأيام الماضية بعد عرض 11 حلقة شملت الكثير من أحداثه.

وجاء في المرتبة الثانية في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watchit مسلسل لحظة غضب الذي يعرض عبر الانترنت فقط، ومن بعده مسلسل المعلم.

شهدت الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، وقوع معارك حامية بين قوات جنود حسن الصباح وجيش السلطان.

وتمكن جنود حسن الصباح بمعاونة خارجية من هزيمة جيش السلطان وقتل قائدهم بعد معركة الليل القوية التي بدأت بإطلاق السهام النارية على جيش المقدمة.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.