أغنية عليكي عيون كانت لها..تعليق مفاجىء لـ أحمد سعد عن طليقته علياء بسيوني

تحدث المطرب أحمد سعد خلال حلوله ضيفا على الإعلامي عمرو أديب وأصالة فى بود كاست Big time عن علاقته بطليقته علياء بسيوني.



وقال أحمد سعد خلال الحلقة إن أغنية عليكي عيون التى قدمها من قبل كانت من أجلها، مشيرا أنه يعتبر هذه الأغنية لها حتى الآن على الرغم من الطلاق.



وأضاف أحمد سعد أنه ليس من الطبيعي أن ينكر أنه قام بغناء هذه الأغنية لها لمجرد الانفصال، مؤكدا أن علياء كانت زوجة محترمة ولها فضل عليه فى مشواره الفني ولم يستطع أن ينكر هذا.



وتابع: "مش معني أن احنا اختلفنا فى نقطة معينة أني انسى كل الفضل اللى ليها عليا وأنها أم ابنتى، بالعكس دي هي فعلا عليها عيون لا بتنافق ولا بتخون.





أحمد سعد يحيى حفل مباراة مصر ونيوزيلندا

ويحيي الفنان أحمد سعد حفل افتتاح كأس عاصمة مصر في استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، البطولة التي تُنظم لأول مرة بواسطة الشركة المتحدة للنسخة الأولى من FIFA Series2024.



وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك" الفنان أحمد سعد يُحيي حفل مباراة مصر و نيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر باستاد مصر اليوم 🇪🇬"

بود كاست Big Time

ويستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time