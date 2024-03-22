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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة في عدد ضحايا جنود الاحتلال بعد إطلاق نار في رام الله |فيديو

اطلاق نار في رام
اطلاق نار في رام الله

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بسقوط 7 مصابين أحدهم حالته حرجة وآخران حالتهما خطيرة خلال تبادل إطلاق النار قرب مستوطنة دوليف.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مستشفى بيلينسون في بيتاح تكفا إنه تم إدخال ثلاثة أشخاص إلى المركز الطبي بعد إصابتهم بجروح في اشتباكات مع مسلح فلسطيني في الضفة الغربية.

يقول المستشفى إن أحدهم مدرج على أنه في حالة خطيرة. ويضيف أن الاثنين الآخرين مصابان بشكل معتدل وخفيف.

وفي الوقت نفسه، تظهر اللقطات التي بثتها وسائل الإعلام الفلسطينية طائرة هليكوبتر هجومية إسرائيلية تقوم بضربة وسط اشتباكات مع شخص فتح في وقت سابق النار على حافلة صغيرة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة دوليف.

أفادت مصادر عبرية باستشهاد منفذ عملية إطلاق النار بقرية كفر نعمة غربي رام الله جراء استهدافه بصاروخ من طائرة "أباتشي".

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "وفا"، أطلقت طائرات الاحتلال لصاروخ في موقع الاشتباك المسلح قرب قرية كفر نعمة غربي رام الله بعد وقوع إصابات خطيرة في صفوف جيش الاحتلال جراء اطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام العبرية، بوقوع عملية إطلاق نار من قبل مسلح أو أكثر في منطقة جبل الشبوني بقرية كفر نعمة قرب مستوطنة دوليف غربي رام الله؛ مما أسفر عن سقوط قتلى  بين صفوف جيش الاحتلال.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن مصادر عبرية قولها إن عملية إطلاق النار بدأت باستهداف حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله.
وأشارت إلى أنه بعد عملية اطلاق النار دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو جبل الشبوني ويجري عمليات تمشيط واسعة وأغلق الطريق بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة والقرى المجاورة غرب رام الله.

وذكرت صفا أن إطلاق النار تجدد واشتدت الاشتباكات قرب مستوطنة "دوليف" غربي رام الله.
وأكدت مصادر عبرية إصابة 4 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار في منطقة جبل الشبوني بقرية كفر نعمة غربي رام الله؛ مشيرة إلى أن اثنين من الجنود المصابين حالتهم خطيرة.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية بأن عملية إطلاق النار بدأت منذ نحو 3 ساعات ونصف في قرية كفر نعمة غربي رام الله وأن الحدث ما زال مستمرا.

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