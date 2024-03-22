رجال بوليس مزيفون بالمقطم في سوق العملة .. رائد شرطة يكشف التفاصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية 8 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بانتحال صفة ضباط مباحث الأموال العامة وتكوين عصابة إجرامية للاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء وسرقة المواطنين بالإكراه واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات.

شهد رائد شرطة - معاون مباحث قسم شرطة المقطم ان تحرياته السرية توصلت لصحة ما شهد به الشهود من قيام المتهمين بالتواصل مع الشاهد الأول لرغبته في استبدال العملات الأجنبية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الفيس بوك والاتفاق علي تسليم وتسلم المبالغ المالية بمحل الواقعة ، ولدي وصول الشاهدين الأول والثاني فوجئا باعتراض المتهمين لطريقهما بإحدي السيارات والنزول منهما زاعمين انهم من رجال الشرطة متخذين كافة الأمارات والدلائل التي تبث الثقة لدي الشاهدين الأول والثاني من ارتدائهم لملابس شرطية وحملهم لأسلحة نارية وقيود حديدية وحمل احدهم لبطاقة تعريف شرطية ، مما شل مقاومتهما وادخلوهما عنوة الي السيارة قيادتهم معتدين عليهما بالضرب واقتادوهما الي احدي المناطق النائية وتركهما بها ، ولدي عوده الشاهدين الأول والثاني لسيارتهما فوجئا بالاستيلاء على المبالغ المالية ، ونفاذاً لقرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهمين وتمكن من ضبطهم وحوزتهم المضبوطات واقروا بارتكابهم للواقعة.