كهربا: لست حزينا من انتقاد خالد الغندور.. وبقول له «ربنا يهديك»

وجه الكابتن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى الإعلامي خالد الغندور قائلًا: "ربنا يهديك.. لست حزينا من انتقاده لي"، موضحًا أن هناك الكثير من التفاصيل الأخرى، متابعًا: "ازاي كان بيطلع يقول للناس إن كهربا هيتوقف بكره".

وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن خالد الغندور لم يكن يمتلك أي تفاصيل عن العقوبة التي يتعرض لها، متابعًا: "سنة كاملة البرنامج مبني على كهربا ولكن كل الكلمات كذب".

وشدد على أنه كان يكذب على الجمهور بأشياء غير حقيقة ولا تحدث، مضيفًا: "مش هوافق أطلع معاه.. ومش معايا رقمه"، موضحًا أن إحدى القنوات كانت تتطرق للحديث عني لمده سنة، بأشياء لم تحدث.