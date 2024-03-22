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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا .. وقوع 300 ألف طفل جديد في براثن الفقر المدقع

صدى البلد

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن 300 ألف طفل آخر في المملكة المتحدة وقعوا في براثن الفقر المدقع في ذروة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا. 

وأضافت الجارديان أن ما يقرب من خمس السكان يعانون من احتياجات أساسية، حيث تتهم الجمعيات الخيرية الحكومة البريطانية بإخفاق الفقراء.

وأظهرت أرقام رسمية أن نحو 300 ألف طفل إضافي سقطوا في الفقر المدقع في عام واحد في ذروة أزمة تكلفة المعيشة وسط ارتفاع مستويات الجوع واستخدام بنوك الطعام، مما أثار دعوات لإصلاح شبكة أمان الرعاية الاجتماعية المتداعية في المملكة المتحدة.

واتهم الناشطون الحكومة البريطانية بالفشل في حماية الأسر الأكثر فقراً في المملكة المتحدة حيث أظهرت أحدث إحصاءات الفقر أن 600 ألف شخص إضافي وقعوا في الفقر المدقع – وهو مقياس الفقر المفضل لدى الوزراء – في الفترة 2022-2023 عندما كان التضخم عند ذروته البالغة 10٪.ً 

وبشكل عام، كان 12 مليون شخص خلال العام يعيشون في فقر مدقع - أي ما يعادل 18٪ من السكان، بما في ذلك 3.6 مليون طفل - وهي مستويات المشقة التي شوهدت آخر مرة في الفترة 2011-2012 بعد الانهيار المالي في بريطانيا.

وتظهر الأرقام حقيقة تزايد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات الفقر، وانتشار أشكال أكثر تطرفا من المشقة مثل العوز، حيث لا يتمكن الأفراد من تحمل تكاليف أساسيات المعيشة مثل الغذاء والطاقة والفراش والملابس. 

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