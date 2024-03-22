مصر تدين الهجوم الإرهابي في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو

أدانت وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة كروكوس في العاصمة الروسية موسكو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت الخارجية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن مصر تدين بأشد العبارات، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومة وشعبا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.