مسار إجبارى الحلقة 12: صفوت يفجر مفاجأة لـ على وحسين

عرضت اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر.



شهدت أحداث الحلقة شك على وحسين أن الدكتور صفوت مصباح متورط في مقتل حبيبة أو يخفي سراً هاماً في هذه القضية، وهمايحاولان كشف ذلك عن طريق معرفة آخر تحركات الضحية قبل قتلها والأماكن التي زارتها.

كما شهدت أحداث الحلقة توجه الدكتور صفوت مصباح إلى على وحسين ويخبرهما أنه يعلم بأن والدهما فاسد وله صلة كبيرة بالقضية.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان.