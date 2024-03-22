عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسار إجبارى الحلقة 12: صفوت يفجر مفاجأة لـ على وحسين

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر.


شهدت أحداث الحلقة شك على وحسين أن الدكتور صفوت مصباح متورط في مقتل حبيبة أو يخفي سراً هاماً في هذه القضية، وهمايحاولان كشف ذلك عن طريق معرفة آخر تحركات الضحية قبل قتلها والأماكن التي زارتها.

كما شهدت أحداث الحلقة توجه الدكتور صفوت مصباح إلى على وحسين ويخبرهما أنه يعلم بأن والدهما فاسد وله صلة كبيرة بالقضية.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان.

أبطال مسلسل مسار إجباري مسلسل مسار اجباري عصام عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

تريزيجيه ومصطفى محمد.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

السائق لمس ساقها.. الأمن يفحص فيديو التحرش بفتاة مكسيكية

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

كأس العاصمة| مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى نيوزيلندا

روسيا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس

عصام صاصا: «عمري ما كانت في رقاصة جنبي خلال حفلاتي لهذا السبب»

عصام صاصا يكشف تفاصيل خلافه مع عمر كمال وحمو بيكا

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

روسيا.. تشديد أمني وإلغاء الفاعليات الترفيهية في كروكوس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ