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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب 12.. زواج حفيد إسماعيل الغول من حفيدة حسن ضرغام

صدى البلد

عرضت الحلقة 12 من مسلسل “صيد  العقارب”، وهي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق. 

شهدت احداث الحلقة معرفة الحاج إسماعيل الغول على زواج حفيده أدهم من نورا، حفيدة الحاج حسن ضرغام.

يقوم أدهم ونورا بزيارة الشقة التي سيختبئان فيها قبل ترتيب سفرهما.

وتتذكر نورا الصعوبات التي يواجهونها دون ذنب وتبكي، في حين يحاول أدهم تهدئتها.

وتقرر عايدة استدعاء حازم للحديث معه، وفي ذلك الوقت تظهر سميحة والدة سامح الغول .

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

 

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

 

 

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