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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تدين الهجوم الإرهابي في كروكوس بالقرب من موسكو

الأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي

أدانت وزارة الخارجية اليونانية الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.

وفي وقت سابق، أعرب السياسي المعارض المولدوفي إيلان شور عن تعازيه لأقارب القتلى في الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس.

وكشفت شاهدة عيان تفاصيل الحادث الإرهابي في مدينة كروكوس بالعاصمة موسكو، حيث أوضحت فتاة تدعى إيرينا أن الإرهابيين بدأوا إطلاق النار أولاً في ساحة انتظار السيارات في قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو، ثم داخل قاعة الحفلات الموسيقية.
وأضافت أنه عندما بدأ إطلاق النار، ركضت إلى الطابق السفلي مع الآخرين إلى المسرح، بحسب أفادتها لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وقالت: "حاولت الاختباء خلف مضخة... ورأيت شخصياً رجلاً يحمل نوعاً من الأسلحة ذات ماسورة طويلة".

وأضافت المرأة أنه في مرحلة ما ركض الجميع خلف الستار ومن هناك تمكنوا من الخروج.

وفي الشارع، أُخبرت المرأة أن إطلاق النار بدأ في موقف السيارات.

وفي وقت سابق، أفيد أن قيادة الحرس الروسي وإدارات الإدارة في موسكو ومنطقة موسكو تتواجد في مكان الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو.

و قُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا نتيجة الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.  وأصيب أكثر من 100 شخص.

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