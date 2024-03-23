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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور أصالة وتامر حسني .. إفطار وسحور لـ أبطال نعمة الافوكاتو

صدى البلد

نشر الفنان عماد زيادة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ، صورة من دعوة سحور المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر. 

 

وضمت الصورة كل من الفنانة أصالة والفنان تامر حسني وطليقته الفنانة بسمة بوسيل ، والفنان أحمد زاهر وعصام السقا . 

 

وعلق عماد زيادة على الصورة قائلًا : اخواتي وحبايبي محمد سامي ومي عمر شكرا جدا  علي اليوم الجميل ده احلى فطار واحلى سحور بجد ، كلنا انبسطنا اوي .  

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ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

 تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

 

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

 

 

مسلسل نعمة الافوكاتو هدير عبد الناصر تامر حسني بسمة بوسيل الفنانة مى عمر الفنانة بسمة بوسيل الفنان عماد زيادة الفنان تامر حسني الفنان أحمد زاهر الفنانة اصالة

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