روسيا: أكثر من 60 قتيــلا جراء الهجوم الإرهابي بـ موسكو والعدد مرشح للزيادة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن أكثر من 60 شخصا قتلوا نتيجة الهجوم الإرهابي، الذي وقع في قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، مشيرة إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع بسبب الإصابات الحرجة.



وذكر بيان للجنة الروسية، اليوم /السبت/: "يجري فحص جثث القتلى، وقد ثبت حتى الآن أن أكثر من 60 شخصا قتلوا نتيجة الهجوم الإرهابي، وعدد الضحايا قد يرتفع بسبب الحالات الحرجة بين المصابين".



وأضاف البيان: "أنه تمت مصادرة الأدلة المادية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، من مسرح الجريمة وإجراء جميع الفحوصات اللازمة ومنها الفحوصات الجينية وبصمات الأصابع، كما تمت مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة للقيام بتفريغها".



وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن، مساء /الجمعة/، وقوع إطلاق للنار ونشوب حريق قبيل بدء إحدى الحفلات الموسيقية في قاعة الحفلات بـ "كروكوس" في منطقة كراسنوجورسك على الحدود الشمالية الغربية لموسكو.



من جانبه.. أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن إجمالي من جرى نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم الإرهابي بلغ 115 شخصا، بينهم خمسة أطفال.



وقال موراشكو- في تصريحات لقناة "روسيا 24"- إن عدد المصابين بلغ حتى الآن 115 شخصا في الهجوم الإرهابي، تم نقلهم إلى المستشفيات، من بينهم خمسة أطفال".

وأضاف: أن 60 شخصا من بين المصابين البالغين في حالة حرجة.



بدوره.. قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: "لقد جرى إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحادث في الدقائق الأولى، وهو يتلقى باستمرار معلومات حول ما يحدث والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال جميع الأجهزة ذات الصلة.

