سنتكوم: تدمير مسيّرات ومواقع للتخزين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير أربع طائرات مسيرة وثلاثة مواقع للتخزين تحت الأرض في المناطق التابعة لسيطرة الحوثيين باليمن، مؤكدة أيضا إطلاق الجماعة أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر.



وقالت "سنتكوم"- في بيان، عبر "إكس"، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /السبت/- إن "القوات نجحت في الاشتباك وتدمير أربع طائرات بدون طيار (UAV) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس".



وأضافت أن الحوثيين أطلقوا أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".



وتابعت: "نفذت القوات ضربات دفاع عن النفس ضد ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومين من إيران في اليمن. واستهدفت هذه الضربات القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد ومهاجمة السفن البحرية والسفن التجارية في المنطقة".



واختتمت بالتأكيد على أن مرافق تخزين الأسلحة التي استهدفتها بضرباتها تمثل "تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية"