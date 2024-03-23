احتجاج في جامعة كورنيل الأمريكية على اعتقال طلاب من اعتصام مساند لفلسطين



احتج عدد من طلاب ورواد جامعة كورنيل الأمريكية على اعتقال طلاب من اعتصام مساند لفلسطين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واعتقلت السلطات الأمريكية 24 طالبا في احتجاج سابق داعم لفلسطين بحجة تجاوز المسموح به.



ويزعج دعم غزة في أمريكا جماعات مؤيدة لإسرائيل حيث تضغط جماعات مؤيدة لإسرائيل على الكونجرس الأمريكي للتحقيق في مظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين، خرج فيها مئات الآلاف من الأشخاص للشوارع، احتجاجاً ضد الحرب على غزة، فيما لو كانت 'مدعومة من الخارج'، وفق ما نقلت شبكة NBC News الأمريكية.

لفتت إن بي سي إلى أن مئات الآلاف من المحتجين ضد الحرب على غزة خرجوا في مدن مختلفة بالولايات المتحدة، ما تسبب بإغلاق الطرق السريعة، وتأخير القطارات، وإغلاق أجزاء من الحرم الجامعي.

وتضغط الجماعات المؤيدة للاحتلال على الكونجرس ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية؛ للتحقيق فيما إذا كانت أي من هذه الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة 'تحصل على أموال من الخارج'، وما إذا كان قادتها لهم علاقات بحماس أو غيرها من الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة وإسرائيل 'إرهابية'، وفق الشبكة الأمريكية.

وعلى الرغم من الاتهامات التي وجهتها بعض الجماعات المؤيدة لإسرائيل ومسؤولين حكوميين أمريكيين وإسرائيليين سابقين، بوجود روابط محتملة بين منظمي الاحتجاج وجماعات أجنبية، فإنَّ السجلات العامة 'لا تُظهر أي دليل واضح يربط مالياً بين حماس أو أية حكومات أجنبية والاحتجاجات الأمريكية'، بحسب الشبكة.