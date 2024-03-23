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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم رادع لـ عصابة التنقيب عن الآثار في عين شمس

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية،  تشكيلا عصابيا بالسجن عامين لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس.

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وأحالت النيابة 4 أشخاص الي المحاكمة الجنائية لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، وكانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة عين شمس بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، انتقلت مباحث عين شمس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وتم ضبط المتهمين، مقيمين بمكان البلاغ، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بإحدى غرف العقار، كما تم العثور على أعمال حفر وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، الي ان تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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