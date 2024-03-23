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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة لتلقي الشكاوى خاصة بمخالفات تعريفة الركوب بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

نفذت إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، حملة على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع ملصق بقيمة التعريفية، والالتزام بخطوط السير وأيضًا التزام المواقف بوضع لوحات إرشادية بالتعريفة.

فيما وقد وجهت" الدكتورة منال عوض " با ستمرار الحملات بالاشتراك مع الجهات المعنية للتأكد من انتظام العمل بتلك المنظومة و الالتزام بالتعريفة الجديدة ، وأيضًا متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توافر كافة الحصص و منع أى مخالفات.

وفى سياق متصل،، أكدت " المحافظ " على تلقى شكاوى المواطنين من خلال أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار ال٢٤ ساعة ، وذلك لرصد أى مخالفات والتعامل معها ، حيث يتم استقبال الشكاوى على أرقام ٠٥٧٢٢٦٤١٢١ ، و ١١٤ ، أو من خلال تطبيق الواتس آب الخاص  بمكتب السيد محافظ  دمياط على الأرقام التالية ٠١٥٥٦٦٨١١١١، ٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢ .

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات على مواقف نقل الركاب للتأكد من التزام سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بتعريفة الركوب الجديدة والإعلان عنها ، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية المُعلن عنه من قبل لجنة التسعير التلقائي لمنتجات الوقود. 

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دمياط إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التسعير التلقائي التعريفة الجديدة إلتزام السائقين استقبال الشكاوى

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