زاخاروفا: روسيا ممتنة لكل من قدم التعازي في مأساة كروكوس

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت عن اممتنانها لكل من لم يبقوا غير مباليين بالمأساة التي وقعت في قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك.

وأشارت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، إلى أنه منذ الدقائق الأولى بعد أنباء حالة الطوارئ، بدأت تصل العديد من الدعوات والنداءات الرسمية من سلطات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الدينية والمواطنين لتقديم التعازي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضافت زاخاروفا "ظهرت نصب تذكارية عفوية أمام البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج، حيث أحضر الناس الزهور والشموع".

وفي روسيا، تم إعلان يوم 24 مارس يوم حداد بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس.

وبحسب لجنة التحقيق الروسية، فإن عدد القتلى في الهجوم هو 115.

و أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ضحايا الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس بينهم نساء وأطفال.