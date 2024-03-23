بعد لقاء الفلسطينيين الجرحى بمستشفى العريش.. جوتيرتش يطالب بوقف فوري لإطلاق النار| فيديو

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم السبت، المستشفى العام في العريش، والتقى بفلسطينيين مصابين.

ونشر جوتيرتش مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، يظهر جزءًا من لقائه بالمدنيين الفلسطينيين المصابين والذين يعالجون في المستشفى العام بالعريش.

وقال جوتيرتش "من المستحيل ألا نشعر بالحزن إزاء روايات المصابين أو المنفصلين عن عائلاتهم".

وأضاف "حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.. وحان الوقت لإسكات البنادق".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وصل اليوم إلى مدينة رفح على الحدود مع غزة، بهدف دعم وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتفقد جوتيرش، خدمات الإسعاف المصري بمعبر رفح، وعقد اجتماعا داخل معبر رفح مع فرق الإغاثة التي تعمل في قطاع غزة .