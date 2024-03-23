نجم يبتلع كوكبًا .. ماذا يحدث بالمجرة |تفاصيل

توصلت دراسة جديدة إلى أن نجمًا واحدًا من كل 12 نجمًا تقريبًا قد ابتلع كوكبًا.

وكانت أبحاث سابقة قد اكتشفت أن بعض النجوم البعيدة تمتلك مستويات غير عادية من العناصر ، مثل الحديد، والتي يتوقع المرء أن تكون مكونة من عوالم صخرية مثل الأرض.

وقد أشار هذا وغيره من الأدلة إلى أن النجوم قد تبتلع الكواكب في بعض الأحيان ، لكن لا يزال هناك الكثير من الغموض حول مدى تكرار حدوث ذلك.

تتمثل إحدى طرق كشف المزيد عن ابتلاع الكواكب في النظر إلى نجمين ولدا في نفس الوقت.. يجب أن يكون لهذين التوأمين تركيبة متطابقة تقريبًا ، حيث إنهما يولدان من نفس السحابة الأم من الغاز والغبار.

وبالتالي ، فإن أي اختلافات كيميائية رئيسية بين هذه النجوم التي تسمى "المولودة معا" قد تكون علامة على أن إحداها تلتهم عالما.

في الدراسة الجديدة ، استخدم الباحثون قمرًا صناعيًا تابعًا لوكالة الفضاء الأوروبية يُدعى جايا لتحديد 91 زوجًا من النجوم.

داخل كل زوج متحرك ، تكون النجوم قريبة نسبيًا من بعضها البعض - أقل من مليون وحدة فلكية - ومن المحتمل أنها مولودة معًا.. الوحدة الفلكية (AU) هي المسافة المتوسطة بين الشمس والأرض ، أو حوالي 93 مليون ميل (150 مليون كيلومتر).

عندما يتم تسخين الجزيئات ، فإنها تنبعث منها أطياف فريدة من أطوال الموجات الضوئية تتوافق مع العناصر التي تتكون منها.

وبالتالي ، يمكن للعلماء الذين يحللون الضوء القادم من النجوم البعيدة استنتاج التركيب العنصري للنجوم حيث تتعرض جزيئات النجوم لدرجات حرارة عالية جدًا.

استخدم العلماء التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي ، وتلسكوب ماجلان ، الذي يوجد أيضًا في تشيلي ، وتلسكوب كيك في هاواي لتحليل الضوء الصادر من هذه النجوم المولودة معًا.

ووجدوا أن حوالي 8٪ من هذه الأزواج - أي حوالي واحد من كل 12 - كان لديها نجم واحد أظهر علامات على أنه ابتلع كوكبًا. بعبارة أخرى ، يختلف تكوينه الكيميائي عند مقارنته بتوأمه.

وقال يوان سين تينغ ، المؤلف المشارك في الدراسة وعالم الفلك في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبرا ، لموقع Space.com: "المثير للدهشة حقًا هو التردد الذي يبدو أنه يحدث فيه. وهذا يعني أن النظم الكوكبية المستقرة مثل نظامنا الشمسي الخاص قد لا تكون هي القاعدة. وهذا يعطينا منظورًا أعمق لمكاننا في الكون".

بعد حوالي 6 مليارات سنة من الآن ، عندما يبدأ نجمنا في استنفاد مصدر الوقود الأساسي له ، سوف ينتفخ ليصبح نجمًا عملاقًا أحمر ، ومن المحتمل أن يبتلع الكواكب المدارية القريبة. ومع ذلك ، درست هذه الدراسة الجديدة النجوم التي كانت في ذروة حياتها.

وهذا يوحي بأن ابتلاع الكواكب يحدث على ما يبدو خلال العمر الطبيعي لنظام نجمي أيضًا - ربما عندما يتم إلقاء كوكب مارق بعيدًا عن نجمه الأم ليصطدم بنجم آخر؟

وقال تينغ: "تشير النتائج إلى أن العديد من النظم الكوكبية قد تكون غير مستقرة ، حيث يتم إخراج بعض الكواكب بشكل عشوائي". ومع ذلك ، "بينما وجدنا أن العديد من النظم الكوكبية قد لا تكون مستقرة ديناميكيًا ، فإن نظامنا الشمسي ، على الأقل على مقياس زمني بشري ، أكثر من جيد - لا تقلق!"

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت النجوم تبتلع الكواكب ، أو تلتهم اللبنات الأساسية للكواكب المتبقية من ولادة النظم النجمية.. وكلاهما قد يكون ممكنًا ، كما قال الباحثون.