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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعماء العالم يدينون الهجوم الإرهابي في موسكو

هجوم موسكو
هجوم موسكو

أعرب قادة الدول في جميع أنحاء العالم عن تعازيهم وإدانتهم للهجوم الإرهابي الذي وقع على مجمع مدينة كروكوس بالقرب من موسكو مساء الجمعة.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X يوم السبت إنها “تدين بشدة” الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على الحفل الموسيقي. وقالت: “أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوي”.
 

أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه إلى الحكومة الروسية وندد بالهجوم أيضًا.

 وأضاف: 'بغض النظر عن أصل المشتبه بهم، لا يمكن قبول الإرهاب'.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت إنه 'يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه'. وأعرب الرئيس الفرنسي عن 'تضامنه مع عائلات الضحايا والجرحى والشعب الروسي'.

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، في منشور على موقع X، إن بلاده تأمل ألا يصبح الهجوم 'ذريعة لأي شخص لتصعيد العنف والعدوان'، مضيفًا أن بولندا 'تدين بشدة الهجوم الوحشي'.

أشار الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ إلى إنه تحدث مع السفير الروسي في إسرائيل 'لنقل - نيابة عن الشعب الإسرائيلي - تعازي لأسر الضحايا وللشعب الروسي وقيادته على الخسارة الفادحة في الأرواح'، مضيفا أنه ' وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

كما أدان زعماء أوروبيون آخرون، بما في ذلك قادة المملكة المتحدة وألمانيا، الهجوم.

أردوغان الإرهاب الحكومة الروسية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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