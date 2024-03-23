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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقلال الصحافة تنعى محمود خليل نائب رئيس تحرير الأحرار

صدى البلد

ببالغ الحزن والأسى، تنعى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الزميل والأستاذ محمود خليل، نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار، الذى وافته المنية، بعد صراع مع المرض.

اتسم الزميل الراحل، بدماثة الخلق، وحسن معاملة الزملاء، الذين كان عونا لهم، فى جريدة الأحرار، وغيرها فى الوسط الصحفى.

رحم الله الزميل الراحل، وأدخله الجنة من أوسع أبوابها، وجزاه عما قدمه لزملائه، ومهنته خير الجزاء، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.

وألهم أهلة، وأسرته، وذويه، وكل محبيه، الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

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