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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب 13.. سامح الغول يكشف لوالده تفاصيل مق.تل علي ضرغام

صدى البلد

عرضت الحلقة 13 من مسلسل “صيد  العقارب”، وهي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق. 


شهدت أحداث الحلقة أخبار سامح والده  بأن الشريك السابق علي ضرغام كان يعمل معه في تجارة عادية، ولكن تبين أن البضاعة تحتوي على مخدرات دون علمه.

وقام علي بأخذ البضاعة إلى المخازن دون أن يخبر سامح بموقعها، لكنه كان على علم بوجود المخدرات فيها.


 تحدث سامح مع علي وطلب منه تسليم البضاعة، ولكن رفض علي ذلك بسبب رفضه التجارة بمثل هذه السموم التي تؤدي إلى موت الشباب.


 طلب سامح من علي أن يجتمعا في مكتب الشركة للحديث، ووافق عليه وتوجها إلى المكتب.


وخلال النقاش، رفض علي مطلب سامح وعندما كان علي يغادر المكتب، قام سامح بضربه على رأسه، مما أدى إلى وفاته.
 

حاول إسماعيل، والد سامح، أن يطمئن ابنه بأنه لن يتعرض لأي خطر ولن يضطر لدفع أموال لتجار المخدرات، والتي تقدر بمبلغ 10 ملايين دولار.

وأكد له أنه سيعمل على وضع خطة للخروج من هذه الأزمة.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب

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