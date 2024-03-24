بابا جه الحلقة 13: أكرم حسني يعترف بأنه أب للإيجار

عرضت اليوم الحلقة 13 عشرة من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى، وشهدت عددا من الأحداث.



تمكن أكرم حسني في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بابا جه من إصلاح العلاقة مع زوجته ولاء (نسرين أمين) بعد تفكيرها أنه يخونهاويعتزم الزواج من امرأة أخرى.





وتمكن هشام (أكرم حسني) في النهاية من إقناع زوجته بمصالحته بعد عدة محاولات وتقديم اعتذاراته ووعوده بعدم الكذب مرة أخرى.



ومع ذلك، وجد هشام نفسه في مأزق جديد بسبب ما حدث في حفل زفاف ابنة تاجر المخدرات.

واعترف هشام في وسط الحفل وأمام جميع الحاضرين أنه يقوم بدور "أب للإيجار" وانتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وأصبح حديث الساعة وبدأ الناس يعرفون فكرة "بابا جه".

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس .

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.