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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنظيم داعش الإرهابي ينشر اللقطات الأولى لهجوم كروكوس في موسكو | شاهد

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

نشرت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي اللقطات الأولى لدخول إرهابي التنظيم لمجمع "كروكوس سيتي هول" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، استعدادًا لتنفيذ هجومهم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ويظهر في مقطع الفيديو أحد الإرهابيين وهو يصرخ "الله اكبر" قبل تنفيذ الهجوم.

ولم تعلّق السلطات الروسية على إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، لكن مسؤولين أشاروا إلى وجود صلة بين أوكرانيا ومنفّذيه.

وكانت كييف التي نفت أي تورط لها في الهجوم مساء الجمعة، رفضت السبت، الاتهامات الروسية التي وصفها المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك بأنها "سخيفة" مؤكّداً أن "أوكرانيا ليست لديها أدنى صلة بالحادث".

وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت في وقت سابق السبت توقيف 11 شخصاً، بينهم المهاجمون الأربعة الذي نفّذوا الهجوم، في منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس.

وأكّدت أجهزة الأمن الروسية، السبت، أن المشتبه بهم كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار من دون تقديم أي دليل على هذه الصلات المفترضة التي لم تحدّد طبيعتها.

وقال النائب أندري كارتابولوف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، إن تورُّطا لأوكرانيا "ليس مستبعداً".

وارتفعت حصيلة الهجوم إلى 133ضحية، وفق ما أعلنت السلطات الروسية السبت، مشيرة إلى أن العدد سيستمر في الارتفاع على الأرجح.

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